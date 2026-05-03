織田信長が浅井・朝倉両家を滅ぼした経緯が描かれる「豊臣兄弟！」（NHK）。系図研究者の菊地浩之さんは「信長は意外に甘チャンで、部下にたびたび裏切られている。ただし一度でも裏切ったら、二度と許さないという苛烈な性格ではなかったようだ」という――。■ドラマでも浅井と朝倉はセット大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で、浅井長政(あざいながまさ)（中島歩）は織田信長（小栗旬）と同盟を結んだが、父・浅井久政（榎木孝明