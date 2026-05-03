毎日身につけるインナーこそ、着心地にもデザインにもこだわりたいもの。そんな女性にうれしい新作が、グンゼの日本製ブランド「the GUNZE（ザ グンゼ）」から登場しました。今回発売されるのは、天然素材にこだわった「綿100％リブグループ」。やさしい肌あたりと今っぽい見た目を両立し、インナーとしてはもちろん、見せる着こなしにも活躍する注目シリーズです。 綿100％で叶えるやさしい着心地