元ＮＨＫアナウンサーの和久田麻由子がＭＣを務める日本テレビ系報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」が４月２５日にスタート。初回の平均世帯視聴率は３・８％、個人平均視聴率は２・１％だった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。和久田は白いブラウス、ロングスカート姿で出演。報道局前から中継が始まると「登場したのは日々ニュースを追いかける記者たちです。『ｎｅｗｓＬＯＧ』は取材の記録、ログをたどりながら記