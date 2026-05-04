子どもの数が45年連続で減っています。5日の「こどもの日」を前に、総務省は国内の15歳未満の子どもの数を発表しました。それによりますと、4月1日現在の日本の人口の推計で、15歳未満は前の年より35万人少ない1329万人となっています。子ども人口の減少は45年連続で、調査開始以来の最少を更新しました。総人口に占める子どもの割合も52年連続で下がり続けていて、10.8％と、前の年から0.3ポイント低くなりました。これは世界的に