昭和、平成の時代には見られなかった「退職代行」の増加について2026年5月3日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）でビートたけしさんは「情がからむのが嫌なんじゃないの」と若者の当世気質をおしはかった。「医療業界はめちゃくちゃ辞めづらい環境」たけしさんは「『（会社を）辞めたいんだけど』と言うと『僕は君に期待しているんだけど』と言われる、そういう人間関係が嫌で（退職代行に頼む若者が増えている）