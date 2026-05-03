5月1日、YouTuberのヒカルが、自身がプロデュースする新商品「ONIBURGER（オニバーガー）」を販売することを発表した。商品のネーミングが注目を集めるが、ハンバーガーをめぐるヒカルの “ある行動” が波紋を呼んでいる。ヒカルは4月29日のYouTube生配信で、鬼の絵文字のみを書いたタイトルと、夜の空と荒れる海の映像を背景に、概要欄で《金曜日の19時半を待ってください》と意味深なメッセージを公開していた。「発表当日