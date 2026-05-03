サンワサプライは、マイナンバーカードをはじめとした各種ICカードに対応し、自宅のPCからオンライン手続きを可能にする接触型ICカードリーダーライタ「ADR-MNICU4」を5月中旬に発売する。USB Type-Cポートに直接接続でき、確定申告やマイナポイント申請などを手軽に行うことができる。価格は7260円。●マイナンバーカード対応で自宅からオンライン手続きADR-MNICU4は、ICカードを本体に差し込むだけで公的個人認証が行える。