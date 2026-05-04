ユーザーの声と現場の知見が磨いた「26式」の進化とは？2020年の登場以来、発売後も現状に満足することなく、「もっといいクルマ」を目指して開発が継続されているトヨタ「GRヤリス」。モリゾウこと豊田章男会長の「鍛えた結果は、できるだけ早いタイミングでユーザーに還元すべき」という信念に基づき、2024年には多岐にわたるアップデートを施した「24式（進化型GRヤリス）」が登場しました。【画像】超カッコいい！ これが