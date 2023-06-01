井上尚弥VS中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。日本最高峰の2人による大注目の一戦が終わった後、WBA世界フェザー級5位の亀田京之介（MR）がSNSに投稿した内容に様々な反応が集まった。5万人を超える観客が集った東京ドーム。初回から緊迫ムードが漂い続けた。米専門メディア「ボクシングシ