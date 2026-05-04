犬は人の言葉を理解できるの？ 犬は、人の言葉を辞書のように理解しているわけではありません。どちらかといえば、「この音のあとにはこうするといいことがある」と学習するのが得意です。 たとえば、「おすわり」という言葉を聞いたあとに座り、すぐ褒められる経験を何度も重ねると、犬はその音を“行動の合図”として覚えていきます。このとき犬が見ているのは、言葉そのものだけではなく、声のトーンや飼い主の