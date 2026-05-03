世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。客席にいた元パウンド・フォー・パウンド（PFP）王者テレンス・クロフォード氏に“居眠り”疑惑が浮上。一夜明け、自ら否定した。クロフォード氏は激しい日本人対決の最中、目を閉じ頭を傾けたような姿勢で座って