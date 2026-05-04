口の中に何かを隠している大型犬に「ちょうだい」とお願いしてみたら…？まさかの可愛すぎる展開は記事執筆時点で17.8万回以上再生され、「噛まずに大事にしてたのｗ」「たまらん」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：口の中に何かを隠している大型犬→『ちょうだい』と手を差し出すと…丸ごと隠していた『まさかのモノ』】 口の中に何か隠しているワンコ TikTokアカウント「@aichanfamily77」に投稿された