今季スタートの?最も期待外れな選手?としてパドレスのスーパースター、フェルナンド・タティス・ジュニア外野手（２７）が挙げられている。チームはリーグ西地区で首位ドジャースを０・５ゲーム差で追いかけ、タティスは打率２割６分１厘、３１安打、チームトップの９盗塁をマークし、ボガーツ、マチャドとともに打線の中核を担う。ところが、１３９打席に立っていまだ本塁打ゼロ。４年連続で２０本以上を打ってきたスターに何が