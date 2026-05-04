「青春を考えるヴィヴィッドな文庫」というキャッチフレーズで、1976年5月28日に創刊された「集英社コバルト文庫」。創刊50周年をを記念して、西武渋谷店Ａ館7階にて企画展「ときめくことばのちから展―少女小説家は死なない！─」が5月10日（日）まで開催中です。「集英社コバルト文庫」は、「小説ジュニア」「雑誌Cobalt」発の、若者向け文庫レーベル。80年代、氷室冴子氏、新井素子氏、唯川恵氏、久美沙織氏、田中雅美氏、正本