元日向坂46の松田好花が、5月4、11日にテレビ東京のドラスティックマンデー枠（月曜深0：30〜深1：00※『世界卓球2026』放送延長で放送時間が繰り下がる可能性あり）で放送される架空名作劇場『まりとっつぁん』で地上波ドラマ初主演を務める。【場面写真】まるで朝ドラ…昭和な感じがあふれる松田好花「架空名作劇場」は“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」