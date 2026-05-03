「冷凍食品って結局“あと1品”でしょ？」──そう思っている人にこそ試してほしいのが、業務スーパーの冷凍食品。安さと大容量はもちろん、“主役になるクオリティ”の商品も増えており、正直かなり侮れません。今回は気になった商品をピックアップし、実際に食べて本音でレビューします。業務スーパーは神戸物産が展開する、コスパ重視の人気スーパー。輸入食品や大容量商品が多く、「とにかく安い」「クセが強めだけど当た