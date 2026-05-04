夜の新宿で「相撲の野良試合」に遭遇し、思わず見入っていたら終電を逃してしまった――。まわし姿の男性がロープで作った即席の土俵で通行人と本気の取り組みをしている光景を捉えた投稿がXで話題となり、「終電逃させ屋だ」「これが東京か…」と4.9万件の“いいね”を集めました。【写真】通りすがりの人と…本気の相撲を取ります相撲と音楽を掛け合わせた「まわしパーカッション」で路上活動を開始相撲をとっていたのは、「野生