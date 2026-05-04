協力して男２人を取り押さえた二宮町消防団第４分団のメンバー二宮町消防団第４分団が、窃盗目的で住宅に侵入するなどして逃走した容疑者２人を取り押さえて逮捕に協力し、大磯署から感謝状を贈られた。地域に根差した活動をする団員らが、日頃から培ってきたチームワークを発揮して大手柄。団員は「信頼できる仲間たちとのチームプレー」と振り返った。春の火災予防運動（３月１〜７日）の広報活動をしていた同６日夜、事件は