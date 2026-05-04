長年働き詰めだった自分へのご褒美と、家族への感謝を込めて計画した久々の海外旅行。青い海と空が広がるハワイは、かつて多くの日本人にとって「少し頑張れば手の届く」身近なリゾートでした。 しかし、いざ現地に降り立つと、そこには信じられない現実が待っています。フードコートで簡単な食事を済ませようとしただけなのに、ハンバーガーセット1つが3000円超え……家族4人で軽くお昼を食