◇ボクシング 世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦 王者・井上尚弥-挑戦者・中谷潤人(2日、東京ドーム)試合から一夜明けた3日、中谷潤人選手に判定勝利を飾った井上尚弥選手が会見を開き、試合を振り返るとともに、当時の心境やプランを明かしました。世界最高峰のボクサー同士の対戦となったこの試合。前半は井上選手が積極的に手数で上回り、中谷選手が距離を取り一撃必殺のカウンターを狙う展開に。その展開を