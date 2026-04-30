今さらどこに、行けというのか今月2日にJTBがリリースした、ゴールデンウィークの「旅行動向」によると、今年は、円安や物価上昇などで1人当たりの海外旅行費用の平均が32万9,000円と、2006年以降最も高額になるにもかかわらず、昨年同時期より8.5%増の、約57万2,000人が海外旅行を予定。国内旅行者を含めるとおよそ2,450万人が、ゴールデンウィーク期間中に旅行の計画を立てているという。なるほど。今年はカレンダーとおりでも5