“安さ最優先”は、ついにここまで来た――。ディスカウントショップ大手「ドン・キホーテ」が売り出した“1万1000円自転車”が、SNSで物議を醸している。問題視されているのは価格だけではない。なんとこの自転車、「ライトなし」「鍵なし」「荷台なし」という“削れるものは全部削る”仕様なのだ。【写真】「企業責任の放棄では」完売店も出ているという11000円自転車“自己責任型”ともいえる売り方に怒りと不安の声「その