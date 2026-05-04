ロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」で生産した原油を積んだタンカーが4日、愛媛県内の施設に到着した。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖状態となった後、日本がロシア産を調達するのは初めて。原油供給を多角化する一環として、政府が主導した。調達したのは石油元売りの太陽石油。船舶位置情報の提供サイト「マリントラフィック」によると、4月下旬にロシアのサハリンを出発した。経済産業省幹部は、ウ