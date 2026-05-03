ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi4月27日・5月4日合併号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年4月17日。使うほどトクする優待！逆境を跳ね返し上方修正ひとつめの注目株は、良品計画（東証プライム・7453）だ。株価は2025年8月にかけて大幅上昇したの