愛知・豊橋市のアパートで外国人とみられる男が立てこもり、警察が対応にあたっています。4日午後5時現在の豊橋市多米中町のアパートの映像では、現場周辺に複数の警察官がいることが確認できます。また、周辺では広い範囲で規制線が敷かれています。捜査関係者によりますと、4日午後3時20分ごろ、豊橋市多米中町のアパートで、警察官が外国人とみられる男に声をかけたところ「入ったら殺すぞ」と言い、立てこもったということです