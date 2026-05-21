【人のゲームカセット（追加分）】 5月21日21時より予約開始 予約枠： ・6月頭発送分 ・7月末～8月発送分 価格：7,150円

第四境界は、ARG「人のシリーズ」最新作「人のゲームカセット」の追加予約を5月21日21時より受付を開始する。予約枠は6月頭発送分と7月末～8月発送分。価格は7,150円。

「人のゲームカセット」は、かつて“ある人物”が所有していたゲームカセットで、その人物のセーブデータがそのまま残されている。ゲームの名前は「つねなる光とともに」。PLAYGATEというゲーム機向けの謎多きアドベンチャーゲームとなっている。

本作はフィクションで、PLAYGATEというゲーム機は存在しないが、公式サイトは実在しているほか、「つねなる光とともに」は東京・秋葉原の中古ゲームショップ「BEEP」にて販売されていることが目撃され話題となった。

また、このゲームカセットは、特殊な改造によってNFCが後付けされており、PCやスマートフォンのブラウザから、実際に「つねなる光とともに」を起動することができる。

「つねなる光とともに」の攻略には、インターネット上に存在する情報が必要となり、プレーヤーはネットとゲームを行き来しながら、このゲームに隠された真実、そして光に迫る。

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