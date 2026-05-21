女優の音無美紀子（７６）が、夫の俳優・村井國夫（８１）の兄が亡くなったことを明かした。

音無は２１日までに自身のインスタグラムで「村井には、三人の兄貴と一人の姉がいて、國夫は末っ子。正確には一番上に一歳で亡くなった姉がいるので、六人兄妹の末っ子ということになります」と書き出し、「私が村井家に嫁いでから５０年の間に、長兄、次兄、姉をお見送りし、兄弟二人になったと寂しい思いをしておりましたが、先日、その最後の兄が天に召され、とうとう、村井家は８１才の國夫だけになってしまいました」と報告。

「５才年上の兄は、若いときは俳優を目指し、文学座で芝居をやっていたこともあって、國夫とは一番話も合うし、力にもなってくれた兄。俳優をやめて福岡で起業し、実業家として頑張っておりました」と説明し、「『ああ、とうとう一人になってしまったな』と、とても寂しそうです。私も寂しいです」と夫の悲しみを代弁した。

「一枚目の写真、村井家四人男子かっこいい写真が出てきた。一番写真正面左から國夫、章平兄、新聞記者だった長兄 次兄も共同通信の海外記者。みんな素敵 劇団時代のかっこいい兄の写真も」と兄弟の写真を披露。「兄たちの希望の星、國夫。まだまだ元気だ！兄貴の分まで生き抜いて お兄様、ありがとうございました」と思いを込めた。

この投稿にはフォロワーから「いつまでもお元気でいてください」「どうか、村井さんご夫婦は長生きしてくださいね」「みんなカッコ良すぎます 素敵なご兄弟」「皆様凛々（りり）しいですね」などの声が寄せられている。