村田製が急騰演じ上場来高値更新、ＭＬＣＣのＡＩデータセンター向け爆需獲得で業績変貌の思惑

村田製作所<6981.T>が大陽線を形成し上値追いを加速、一時１０％超の上昇で６７８８円まで駆け上がり、５月１５日につけた上場来高値６５４１円を大幅更新となった。ＡＩデータセンター関連では、ＡＩサーバーに組み込まれるＡＩ・半導体や最先端メモリーだけではなく、さまざまな部材・デバイスが爆発的に需要を増加させている。同社が手掛ける積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）も典型的なキーデバイスとして特需に沸いている。



ＡＩデータセンターは半導体というよりはむしろ電力の塊である。その電源の周囲は電気的な緩衝デバイスであるバッファーやノイズを除去する部品が必要で、ＧＰＵ周辺はもちろん、中心基板のマザーボードや電源ユニット・配線ネットワークなどあらゆるポイントで必要となる。その役割を担うのがＭＬＣＣである。「ＡＩサーバーはこれまでのサーバーとは比較にならないほどＭＬＣＣの搭載量が多い」（ネット証券アナリスト）とされ、その爆需の恩恵を享受する筆頭格がＭＬＣＣで４割強という断トツの世界シェアを誇る村田製ということになる。同社の２７年３月期営業利益は前期比３５％増の３８００億円を予想するが、市場関係者はこれでもかなり保守的という見方が強い。こうした背景を察知した海外投資家などの大口の実需買いが同社株を押し上げる構図となっているもようだ。



出所：MINKABU PRESS