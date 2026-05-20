「東都大学野球、国学院大６−１青学大」（２０日、神宮球場）

国学院大が青学大に連勝し、７季ぶり５度目の優勝を果たした。

四回まで両軍無得点。試合が動いたのは五回だった。青学大の先発・田端に１死から安打と四球で攻め、満塁の場面で田井が先制の２点適時打をマーク。投手交代後は四球で満塁とし、石野蓮が報徳学園の同級生・盛田から左翼中段へ満塁本塁打を打って一挙６得点を挙げた。

六回は青学大に連打で１点を献上したが、七回以降は安打すら許さず無失点で逃げ切った。これで各大学から勝ち点を全て取り完全Ｖとなった。

試合終了後、鳥山監督は選手にかかえられてマウンドで宙を舞った。取材では今季の勝因について「やっぱりホームラン数に注目がいきますけど、失点率がだいぶ減っている。守備力というところは非常に大きい」と話した。

全大学から勝ち点を積み上げたことについては「２勝１敗で勝ち点を取っていくイメージはすごくあった。学生が戦いながら強くなっていった」と選手をたたえた。続けて、「若者はリアルな経験が成長の材料になるので、そういったことを改めて監督として痛感したシーズンだった。選手権はトーナメントなので、戦い方がまたちょっと変わってくるかな」と全日本大学野球選手権大会を見据えた。