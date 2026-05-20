「TOPIX先物」手口情報（20日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万4488枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月20日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万4488枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 24488( 22833)
ABNクリアリン証券 22152( 20815)
バークレイズ証券 16376( 16368)
モルガンMUFG証券 8063( 7907)
JPモルガン証券 5233( 4350)
ゴールドマン証券 4412( 3096)
サスケハナ・ホンコン 2314( 2314)
BNPパリバ証券 2937( 1937)
ビーオブエー証券 1974( 1764)
野村証券 1964( 1648)
UBS証券 1503( 1441)
みずほ証券 1727( 1387)
シティグループ証券 2507( 1133)
ドイツ証券 956( 956)
日産証券 834( 834)
SMBC日興証券 611( 584)
大和証券 739( 507)
広田証券 429( 429)
SBI証券 861( 377)
HSBC証券 128( 128)
三菱UFJ証券 520( 0)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 245( 15)
光世証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 36( 6)
日産証券 3( 3)
みずほ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 24488( 22833)
ABNクリアリン証券 22152( 20815)
バークレイズ証券 16376( 16368)
モルガンMUFG証券 8063( 7907)
JPモルガン証券 5233( 4350)
ゴールドマン証券 4412( 3096)
サスケハナ・ホンコン 2314( 2314)
BNPパリバ証券 2937( 1937)
ビーオブエー証券 1974( 1764)
野村証券 1964( 1648)
UBS証券 1503( 1441)
みずほ証券 1727( 1387)
シティグループ証券 2507( 1133)
ドイツ証券 956( 956)
日産証券 834( 834)
SMBC日興証券 611( 584)
大和証券 739( 507)
広田証券 429( 429)
SBI証券 861( 377)
HSBC証券 128( 128)
三菱UFJ証券 520( 0)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 245( 15)
光世証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 36( 6)
日産証券 3( 3)
みずほ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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