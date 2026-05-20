プロ野球史上最年長となる３８歳３か月で、阪神のドリスが通算１００セーブを達成した。

２０１６〜１９年に阪神でプレー後、米大リーグや日本の独立リーグを経て、昨季チームに復帰。史上３９人目の偉業を成し遂げ、「キャリアで何か記録を達成できたのは初めて。ファンや仲間に感謝したい」と感慨深げだった。（豊嶋茉莉）

舞台は突然巡ってきた。今月２日、甲子園で行われた巨人戦。６点リードの九回、モレッタが一死も取れずに４点を失い、ドリスがマウンドへ。１５０キロ超の速球で押し、三者凡退で１００セーブ目をマークすると、両手を突き上げ、天を仰いだ。「応援ありがとうございました」と日本語でファンの声援に応えた。

記録達成の背景には、藤川監督との絆がある。１６年から４年間、ブルペンをともに支え、２３年に米大リーグ球団と契約を結べないでいたところ、翌年に藤川監督（当時は球団本部付スペシャルアシスタント）の計らいで、四国アイランドリーグｐｌｕｓ・高知へ入団。藤川監督の就任に伴い、昨年７月、再び縦じまに袖を通す機会を得た。

ドリスは当時、阪神復帰に向けて体重を９キロ絞ったといい、「家に帰ってきたような気分」と喜びを表現。一試合一試合に全力を注ぎ、節目の記録に到達した盟友に、藤川監督も「力があれば、何歳からでも自分を高められる。力のあるベテランというのは（チームにとって）非常に大きい」と賛辞を惜しまなかった。

今季は１６試合に登板し、６ホールド、６セーブ（１９日現在）。陽気な性格で知られるドリスだが、しみじみと語る。「チャンスをもらえなければ、この年齢でここに立つことはできなかった。日本でキャリアを終えたいという気持ちで１年目からやっていた」。感謝を胸に、腕を振り続ける。