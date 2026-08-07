サッカーＪ１リーグ、初の８月開幕…来年６月まで全３８節・欧州に合わせ海外移籍活発化も期待

サッカーの明治安田Ｊ１リーグが７日、開幕した。今年から開催時期が変更され、１９９３年にスタートして以来、初めて８月開幕となった。この日は、…