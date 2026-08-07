読売新聞オンライン
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システム障害のニチレイ、冷凍食品出荷停止などの影響で売上高５０億円減の見込み…１２月期の連結業績
ニチレイは７日、７月に発生したシステム障害による２０２６年１２月期の連結業績への影響額を発表した。冷蔵倉庫の入出庫や冷凍食品の出荷業務が停…
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ミラノ・コルティナ五輪銀・坂本花織さん「今は主婦を頑張っている」と笑顔…スポーツ庁の表彰式に出席
スポーツ庁は７日、五輪・パラリンピックなどの国際大会で顕著な成績を残した選手らをたたえる表彰式を東京都内で開催した。ミラノ・コルティナ五輪…
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米トランプ政権、半導体の素材「ポリシリコン」に１５％の追加関税発動へ…中国による過剰生産念頭か
米国のトランプ政権は６日、半導体や太陽光発電パネルなどに使われる素材「ポリシリコン」とその派生製品に、１５％の追加関税を課すと発表した。安…
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バレーボール女子、横浜隼人が東九州龍谷を破って初優勝…エース・佐々木結愛が得点量産
全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たに空手が始まり、計８競技が５府県で行われた。バレーボール女子決勝は、横浜隼人（神…
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ＫＤＤＩ、楽天モバイルに通信回線貸し出すローミング契約は９月で終了…「想定以上のデータ通信量で悪影響」
ＫＤＤＩの松田浩路社長は７日の決算記者会見で、楽天モバイルに通信回線を貸し出すローミング契約について「現行の契約は９月で終了する」と述べ、…
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ソフトバンクが柳町達の２点三塁打で勝ち越し、日本ハムがサヨナラ勝ち…オリックス先発・寺西成騎が４か月ぶり白星
ソフトバンク５−２西武（パ・リーグ＝７日）――ソフトバンクが快勝。七回に代打柳町の２点三塁打で勝ち越し、八回に山本祐の２点三塁打で突き放し…
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巨人は好投のハワードを援護できず完封負け、中日は代打・阿部寿樹の２点二塁打で逆転勝ち…ＤｅＮＡ接戦制す
ヤクルト１−０巨人（セ・リーグ＝７日）――ヤクルトが連敗を７で止めた。七回に長岡のソロで均衡を破り、奥川が今季２度目の完封勝ち。巨人は打線…
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ホルムズ海峡新航路、「我々が管理」とトランプ大統領…航行の正常化見通せず
【テヘラン＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イランとオマーンが新たな航路について合意したとするホルムズ海峡について、米国のトランプ大統領は…
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在留外国人受け入れ、数値目標設定の是非検討へ影響分析…有識者会議初会合
政府は７日、在留外国人の受け入れのあり方を検討する有識者会議の初会合を開いた。受け入れ人数に関する数値目標設定の是非を検討するため、今後、…
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東広島市放火殺人事件、親族の被告を現住建造物等放火罪などで起訴…殺人容疑・妻への殺人未遂容疑は不起訴
広島県東広島市で２月、リフォーム会社経営の川本健一さん（４９）が刺殺され、家が放火された事件で、広島地検は７日、殺人と現住建造物等放火など…
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衆院選挙制度協議会の座長試案、比例復活当選厳格化を検討…最低得票率「有効投票総数の６分の１」・惜敗率基準は３０％か５０％
与野党でつくる「衆院選挙制度に関する協議会」の鈴木馨祐座長（自民党）が制度改革に向けてまとめた座長試案の骨子案が判明した。現行の小選挙区比…
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サッカーＪ１リーグ、初の８月開幕…来年６月まで全３８節・欧州に合わせ海外移籍活発化も期待
サッカーの明治安田Ｊ１リーグが７日、開幕した。今年から開催時期が変更され、１９９３年にスタートして以来、初めて８月開幕となった。この日は、…
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国民民主党代表選、玉木代表と橋本幹彦政調副会長の一騎打ち…９月６日投開票
国民民主党は７日、党代表選の立候補を受け付け、玉木代表（５７）（衆院香川２区、当選７回）と橋本幹彦政調副会長（３０）（衆院比例北関東、当選…
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連覇目指した国士舘、準決勝で崇徳に屈するも桜井翼が意地の一本…柔道男子団体
全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たに空手が始まり、計８競技が５府県で行われた。連覇を目指した国士舘は、準決勝で、…
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暴力問題で辞任の広陵高野球部・中井前監督、「防げなかったことを深く受け止めている」と記者会見で陳謝
広陵高（広島市）の硬式野球部で起きた暴力問題で、当時監督だった中井哲之氏（６４）が７日、広島市内で初めて記者会見を開き、「暴力が起きたこと…
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日本人拉致問題テーマに「中学生サミット」、拉致問題相を兼務する木原官房長官「現在進行形だ」と強調
政府は７日、北朝鮮による日本人拉致問題をテーマとした「中学生サミット」を東京都内で開催した。拉致問題相を兼務する木原官房長官は全国から参加…
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競艇の払戻金で得た所得隠し１・３億円脱税容疑、税務署職員を告発…「納税が必要」と資金だまし取った疑いも
競艇の払戻金で得た所得を隠し、１億３５００万円を脱税したとして、関東信越国税局は７日、竜ヶ崎税務署の松尾康成職員（２５）（埼玉県鴻巣市）を…
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新体操男子団体、かつて総体制した伝統の大技「人間風車」決めた小林秀峰が４位に
全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たに空手が始まり、計８競技が５府県で行われた。新体操男子団体で４位小林秀峰３年前…
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国家公務員の月給３・５１％増を勧告、２年連続で３％超えは３５年ぶり…人事院
人事院は７日、今年度の国家公務員の月給を３・５１％（１万５０５６円）増、ボーナスの年間支給月数を０・０５か月増の４・７０か月分とするよう国…
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ウクライナ、ロシア物流施設に無人機攻撃継続…「戦時経済を混乱させ日常生活にも影響与える」
ウクライナが、ロシアの通販大手ワイルドベリーズの物流施設への無人機攻撃を続けている。７日には露中部エカテリンブルクの施設が攻撃され、ロイタ…