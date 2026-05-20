犬も天候によって体調を崩すことがあるの？

雨の日は愛犬の元気がなかったり、なんとなく調子が悪そうにしていたり、下痢をしたりすることはありませんか？このように天候によって体調を崩すのは「気象病」の可能性があります。

気象病は正式な病名ではなく、気圧や気温、湿度といった天候の変化によって引き起こされる体の不調の総称で、人間だけでなく犬や猫などにも発症することが分かっています。

気象病を引き起こす要因の中でも、特に気圧の変化による自律神経の乱れの影響が大きいと考えられており、梅雨の時期や台風の接近時、季節の変わり目は注意が必要です。

とはいえ、すべての犬が気象病を発症するわけではなく、まったく平気な犬もいます。犬の場合、気象病を発症しやすいとされているのは、刺激や変化に敏感な犬やシニア犬です。

また、持病がある犬は、気圧の変化によって発作が出たり、症状が悪化したりすることがあります。気圧の変化の影響を受けやすい病気として

てんかん 心疾患 関節炎 椎間板ヘルニア 脊髄空洞症 水頭症 前庭疾患

などが挙げられます。愛犬にこれらの持病がある場合、気圧が変化するときは、いつも以上に体調に注意を払いましょう。

気圧の変化による注意すべき症状は？

気圧の変化によって、人間の場合は頭痛やめまい、倦怠感、気分の落ち込みといった症状が多く見られますが、犬には以下のような症状が見られることがあります。

暗い場所や狭い場所でじっとする 落ち着きがなくなる 眠る時間が増える 攻撃的になる 散歩を嫌がる 普段より甘える 震える よだれが出る 食欲低下 下痢 嘔吐

これらの症状は、気圧が急激に下がったときに出ることが多い傾向にありますが、症状が出るタイミングには個体差があります。

また、どの症状がどの程度出るのかも犬によって異なります。もし症状が重かったり、1日以上続いたりする場合は、気圧の変化以外の原因も考えられるため、動物病院を受診しましょう。

気圧の変化への対策

愛犬が気圧の変化によって体調を崩してしまう場合、症状をゼロにするのは難しいですが、少しでも体の負担を軽減してあげたいものです。そのためには、以下のような対策が有効です。

室内の温湿度を一定に保つ 生活リズムを崩さない 落ち着ける場所を用意しておく 天候を事前にチェックする

室内の温湿度を一定に保つことや、生活リズムを崩さないことは、気圧の変化による自律神経の乱れを抑えることにつながります。

また、犬用ベッドやクレートなど、普段から落ち着ける場所を用意しておくと、気圧の変化で体調がすぐれないときにも、そこでゆっくりと休むことができるでしょう。愛犬がそこで休んでいるときは、そっとしておいてあげてください。

さらに、気圧を含めた天候の変化をアプリやサイトで事前にチェックすることで、気圧が大きく変化する時間帯の散歩を避けるなど、無理のない過ごし方をさせてあげることができます。

まとめ

気圧や気温、湿度などの天候の変化によって引き起こされる体の不調を「気象病」といいます。犬も人間と同じように気象病を発症することがあり、気圧の変化による自律神経の乱れが大きな要因とされています。

すべての犬が気象病を発症するわけではありませんが、刺激や変化に敏感な犬やシニア犬は発症しやすい傾向にあります。また、てんかんや椎間板ヘルニア、前庭疾患など、気圧の変化の影響を受けやすい病気もあるため注意が必要です。

犬は気圧の変化によって、落ち着きがなくなる、普段より甘える、食欲が低下する、下痢をするといった症状が見られることがあります。愛犬に気圧の変化による症状が見られる場合は、気圧の変化への対策をして、少しでも体の負担を軽減してあげてください。もし症状が重かったり、長引いたりするようであれば、動物病院を受診しましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)