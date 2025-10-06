2年ぶりの大型刷新、「PowerStore Elite」が性能・効率の新基準を打ち立てる【Dell Technologies World 2026】
Dell Technologiesは米国時間2026年5月18日から、米ラスベガスで年次カンファレンス「Dell Technologies World 2026」（以下、DTW 2026）を開催している。
関連記事：DellがAI Factory戦略を加速。ワークステーションからデータセンターまでシームレスに拡張できるAI基盤
データセンター関連では、ストレージ・コンピュート・サイバーレジリエンスの各領域でのアップデート、Dell Automation Platformの強化などを発表した。
フラッグシップストレージアレイを2年ぶりに全面刷新する新製品「PowerStore Elite」は、ハードウェア・ソフトウェアの両面で大幅な強化が施された。
CPUの高性能化、メモリの高速化、ソフトウェアの抜本的な改善を組み合わせた結果、旧世代比で最大3倍のIOPS・密度・スループットを実現した。また、運用面ではAI駆動の自動チューニングが組み込まれており、手動作業を最大95％削減できるとしている。
PowerStore Eliteは複数CPUの世代をまたいだ拡張性と、データを移行することなく性能を追加できるデータインプレースアップグレードにも対応。「最後のストレージプラットフォーム」（シニアバイスプレジデント インフラソリューショングループのVarun Chhabra氏）として設計されており、ライフサイクル延長プログラムにより経済性とアップグレードプロセスの簡素化も図る。
ハイパーバイザーのサポート面でも幅広い柔軟性を確保しており、VMware by Broadcom、Red Hat、Nutanix、Microsoftのいずれにも対応。仮想化戦略が流動的な現在の市場環境において、顧客がベンダーロックインなくプラットフォームを選択できる基盤となる。
○新世代のPowerEdgeが登場、量子耐性ファームウェアも搭載
Dell PowerEdgeの新世代となる新サーバー群も発表された。発表されたサーバーファミリーは3系統ですべてのサーバーにAI対応が組み込まれている。
AIトレーニングや最大級のGPUワークロード向け「XEシリーズ」、Power Rack 7000に対応しラック密度最大480キロワットをサポートする「M9825を含むMシリーズ」、シングル・デュアルソケット構成で幅広いワークロードをカバーする「Rシリーズ」だ。
前世代比で最大70％の性能向上を実現し、シングルソケットプラットフォームがデュアルソケットのワークロードを引き受けられるようになったことで、旧世代サーバーとの比較で最大13:1のサーバー統合率を達成できるという。Chhabra氏は、Dellがこれまでに出荷した中で「最も広範なシングルソケットラインアップ」と述べた。
また、量子耐性ファームウェアとセキュアブートも全モデルに搭載した。2027年から連邦機関や規制産業に適用されるポスト量子暗号要件に先行して対応した格好だ。
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データセンター関連では、ストレージ・コンピュート・サイバーレジリエンスの各領域でのアップデート、Dell Automation Platformの強化などを発表した。
CPUの高性能化、メモリの高速化、ソフトウェアの抜本的な改善を組み合わせた結果、旧世代比で最大3倍のIOPS・密度・スループットを実現した。また、運用面ではAI駆動の自動チューニングが組み込まれており、手動作業を最大95％削減できるとしている。
PowerStore Eliteは複数CPUの世代をまたいだ拡張性と、データを移行することなく性能を追加できるデータインプレースアップグレードにも対応。「最後のストレージプラットフォーム」（シニアバイスプレジデント インフラソリューショングループのVarun Chhabra氏）として設計されており、ライフサイクル延長プログラムにより経済性とアップグレードプロセスの簡素化も図る。
ハイパーバイザーのサポート面でも幅広い柔軟性を確保しており、VMware by Broadcom、Red Hat、Nutanix、Microsoftのいずれにも対応。仮想化戦略が流動的な現在の市場環境において、顧客がベンダーロックインなくプラットフォームを選択できる基盤となる。
○新世代のPowerEdgeが登場、量子耐性ファームウェアも搭載
Dell PowerEdgeの新世代となる新サーバー群も発表された。発表されたサーバーファミリーは3系統ですべてのサーバーにAI対応が組み込まれている。
AIトレーニングや最大級のGPUワークロード向け「XEシリーズ」、Power Rack 7000に対応しラック密度最大480キロワットをサポートする「M9825を含むMシリーズ」、シングル・デュアルソケット構成で幅広いワークロードをカバーする「Rシリーズ」だ。
前世代比で最大70％の性能向上を実現し、シングルソケットプラットフォームがデュアルソケットのワークロードを引き受けられるようになったことで、旧世代サーバーとの比較で最大13:1のサーバー統合率を達成できるという。Chhabra氏は、Dellがこれまでに出荷した中で「最も広範なシングルソケットラインアップ」と述べた。
また、量子耐性ファームウェアとセキュアブートも全モデルに搭載した。2027年から連邦機関や規制産業に適用されるポスト量子暗号要件に先行して対応した格好だ。
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