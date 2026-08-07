不倫を繰り返す人の共通点とは? 不倫をする心理と男女別の傾向を解説

パートナーの不倫が発覚すると、「なぜ不倫をしたのか」「自分に原因があったのか」と、相手の心理や不倫に至った背景が気になるものです。不倫には、…