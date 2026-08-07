マイナビニュース
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『ONE PIECE』P.O.P“S.O.C”シリーズに復刻版「Ver.R」第二弾として「トラファルガー・ロー」が登場
メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” トラファルガー・ロー Ver.R」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグ…
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『超かぐや姫！』るかっぷに「酒寄彩葉」＆「かぐや」がセットで登場
メガハウスは、『超かぐや姫！』より「るかっぷ 超かぐや姫！ 酒寄彩葉＆かぐや セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグル…
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【再販】プロ野球12球団マスコットのめじるしアクセサリーが再登場!「今回こそは手に入れたい」「つば九郎欲しい」と話題
バンダイより、「プロ野球マスコットめじるしアクセサリー」(400円)が再販売されます。「プロ野球マスコットめじるしアクセサリー」2026年3月に発売さ…
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『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』ブリード加賀の駆る「プロトジャガー Z-6」と「アオイステルスジャガー Z-7」が2台セットで登場
メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ 〜受け…
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ENEOS、米TPC Holdingsを買収 - ブタジエン生産能力で世界3位に
ENEOSホールディングスは8月7日、100％子会社の米国法人を通じて米TPC Holdings（TPC）を買収し、子会社化すると発表した。取引完了後、ENEOSグループ…
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何度も解体、組立てが可能！「KAITANICS」第一弾として「Honda スーパーカブ110」が登場
メガハウスは、「KAITANICS Honda スーパーカブ110」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約…
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「奇跡的」「偶然な出来事」駅でバッタリ会った大女優の“神対応”に大感激…元日向坂46松田好花が「あんな風に気を使える人になりたい」と感動した“振る舞い”とは
「本当にお別れのシーンみたいな(笑)」元日向坂46でタレントの松田好花が、俳優・黒谷友香とバッタリ会ったエピソードを明かした――。松田好花○「う…
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曽野舜太、『仮面ライダー』出演にM!LKメンバーの反応は? - 映画『仮面ライダーゼッツ』公開御礼舞台挨拶
8月7日、現在公開中の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』 公開御礼舞台挨拶が東京・新宿の新宿バルト9にて実施された。同イベントには…
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夏休みに塗り絵はいかが？ サイン色紙がもらえる『佐倉おりこ塗り絵BOOK』塗り絵コンテストが8月7日より開催
人気イラストレーター・佐倉おりこの世界観を自分だけの色で楽しむことができる『佐倉おりこ塗り絵BOOK夢色カフェでひとやすみ COLORING & MAKI…
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「最期には立ち会えませんでした」「眠るように旅立ちました」高嶋政宏・政伸兄弟、94歳で亡くなった元宝塚歌劇団トップスターの母・寿美花代を追悼 ここ数年は誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していた
宝塚歌劇団の元星組男役トップスターで俳優の寿美花代(すみはなよ/本名：高嶋節子)さんが、老衰のため、今月3日に亡くなったことがわかった。94歳だっ…
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OpenAIが開発中の新型デバイスは2027年発売でドーナツ型、価格300ドル超に
OpenAIはLoveFrom studioと協業してデバイスを開発していることを明らかにしているが、開発中の製品はディスプレイを持たないスマートスピーカー型の…
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五十嵐亮太、ピッチクロック導入決定に感じたこと「ここまでちゃんと決めたっていうのは…」
元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が4日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【是非を問う】…
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「やらかしたかな?」「私服警察かと…」M!LK佐野勇斗、ニューヨークの空港で突然声をかけられ… まさかの出来事に驚き
「不思議な出来事が起きました」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、米・ニューヨークの空港で体験した出来事を明かした――。佐野勇斗○告知してい…
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民間伝承ホラー『スターヴ・エイカー 召喚』の日本版予告と場面写真が公開
英国ヨークシャー地方を舞台に、土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた『スターヴ・エイカー 召喚』（2026年9月11日公開配給：ミッドシップ）の…
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涼しい室内で「伯方の塩」熱唱続出! わずか3秒のサウンドロゴが7月カラオケランキング総合1位に
年々厳しさを増す夏の暑さ。外で長時間過ごすのがためらわれる日は、涼しい室内でカラオケを楽しむのも一つの選択肢だ。そこで今回は、JOYSOUNDのカラ…
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サラリーマンのファーストロレックス 第37回 価格上昇が続くロレックス3本。エアキング、エクスプローラー、デイトジャスト
ロレックスは新品の入手難が続くなか、中古市場でも人気モデルの価格が大きく変化している。なかには相場が大きく上昇し、現在も高い人気を維持するモ…
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【セブンイレブン】2026年8月発売の一番くじ一覧 「ワンピース -エルバフ編-」第2弾などが登場! 発売日・価格・賞品まとめ
2026年8月にセブン‐イレブンで発売される一番くじを一覧でまとめました。発売日や価格、取扱店に加え、賞品一覧やラストワン賞、現時点で未公開の情…
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不倫を繰り返す人の共通点とは? 不倫をする心理と男女別の傾向を解説
パートナーの不倫が発覚すると、「なぜ不倫をしたのか」「自分に原因があったのか」と、相手の心理や不倫に至った背景が気になるものです。不倫には、…
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「フジテレビ特需」の反動鮮明 民放キー局5社4〜6月決算、フジ黒字化・他局スポット収入大幅減
フジテレビのCM出稿が急減し、他局へ広告需要が流れた昨年の「フジテレビ特需」の反動が鮮明になった。民放キー局5社の2026年度第1四半期(4〜6月)決算…
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【激アツ】一番くじに『金色のガッシュ!!』初登場 -「ガッシュキターーーーー!!」「フォルゴレめっちゃ欲しいwwww」とSNS大盛り上がり! A〜D賞発表
懐かしの人気漫画『金色のガッシュ!!』が12月12日、BANDAI SPIRITSの「一番くじ」に初登場。このほど、そのA〜D賞のMASTERLISEフィギュアが公開され、…