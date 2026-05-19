日経225先物：19日19時＝430円安、6万450円
19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比430円安の6万450円と急落。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては100.59円安。出来高は2474枚となっている。
TOPIX先物期近は3843ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60450 -430 2474
日経225mini 60450 -430 54003
TOPIX先物 3843 -18.5 4626
JPX日経400先物 34805 -195 180
グロース指数先物 808 -4 277
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3843ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60450 -430 2474
日経225mini 60450 -430 54003
TOPIX先物 3843 -18.5 4626
JPX日経400先物 34805 -195 180
グロース指数先物 808 -4 277
東証REIT指数先物 売買不成立
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