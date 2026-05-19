　19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比430円安の6万450円と急落。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては100.59円安。出来高は2474枚となっている。

　TOPIX先物期近は3843ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60450　　　　　-430　　　　2474
日経225mini 　　　　　　 60450　　　　　-430　　　 54003
TOPIX先物 　　　　　　　　3843　　　　 -18.5　　　　4626
JPX日経400先物　　　　　 34805　　　　　-195　　　　 180
グロース指数先物　　　　　 808　　　　　　-4　　　　 277
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース