第2子出産の西野未姫、夫・山本圭壱との産前2ショット公開「1人目の出産とは全然違った」“計画無痛”お産体験も明かす「参考になります」「笑顔がそっくり」
【モデルプレス＝2026/05/19】元AKB48でタレントの西野未姫が5月18日、自身のInstagram更新。夫で、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と写った出産前の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子出産の27歳元AKB「幸せ溢れてる」58歳芸人夫との出産直前ショット
西野は「産前に撮った写真 計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした 1人目の出産とは全然違った」とつづり、写真を投稿。ピンク色の入院着を着た西野は、にっこりと笑顔でピースサインをし、その横に頭にメガネをかけた山本が西野を指さしたショットを公開している。また「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に2人でパンを頬張りました」と記し、病室でパンを食べる姿も披露している。
この投稿には「2ショット最高」「幸せ溢れてる」「美味しそうにパン食べてて幸せになります」「お産体験談、参考になります」「2人の笑顔がそっくり」「子どもたちの成長が楽しみ」などとコメントが寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年5月8日には第2子男児を出産した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の27歳元AKB「幸せ溢れてる」58歳芸人夫との出産直前ショット
◆西野未姫、夫・山本圭壱と出産直前の2ショット披露
西野は「産前に撮った写真 計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした 1人目の出産とは全然違った」とつづり、写真を投稿。ピンク色の入院着を着た西野は、にっこりと笑顔でピースサインをし、その横に頭にメガネをかけた山本が西野を指さしたショットを公開している。また「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に2人でパンを頬張りました」と記し、病室でパンを食べる姿も披露している。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には「2ショット最高」「幸せ溢れてる」「美味しそうにパン食べてて幸せになります」「お産体験談、参考になります」「2人の笑顔がそっくり」「子どもたちの成長が楽しみ」などとコメントが寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年5月8日には第2子男児を出産した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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