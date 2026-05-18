お風呂が苦手な柴犬さんが迎えたシャンプーの日。何も知らずに過ごしている時と、シャンプー後の表情があからさまに違いすぎると話題になっているのです。

思わずクスッと笑ってしまうその光景は記事執筆時点で26.7万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：ニコニコ笑顔で嬉しそうな犬→苦手な『シャンプー』をした結果…あからさま過ぎる『表情の違い』】

お風呂が苦手な柴犬→シャンプー前と後が…

Xアカウント『@RKfWUAQ1xbOEEAp』に投稿されたのは、柴犬「すず」ちゃんのお姿。

この日も、無邪気にお気に入りのおもちゃを持って飼い主さんに、すずちゃんスマイルを見せてくれていたのだそう。

『あからさま過ぎる表情の違い』が話題に

目を細めながら、お耳をぺったんこに後ろに下げ、おもちゃをくわえてニッコニコ笑顔でしっぽをフリフリしていたというすずちゃん。

飼い主さんは『なんだか喜んでいるけれど…今日はシャンプーですよ…』と、少々複雑な気持ちになったとか、なってないとか…。

どうやらすずちゃんは、お風呂がとっても苦手なのだそう。とはいえ、すずちゃんの清潔な暮らしを守るためにも飼い主さんは心を鬼にしてセルフシャンプーに連れて行くことに。

無事にシャンプーを終えると…何も知らずに過ごしていた時のニッコニコ笑顔はどこへやら…すっかり疲れ切って虚無になってしまったというすずちゃん。

同一犬とは思えないほど、あからさまな表情の変化は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「落差が激しすぎて声出して笑った」「こんな顔もするのね」「ニコニコ笑顔のすずちゃんが虚無に…」「こんなにビフォーアフター違うのｗ」「可愛すぎる」「撃沈…」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しコンビの微笑ましい日常

繁殖引退犬としてお迎えされたすずちゃんには、チワワの「ミニ」ちゃんという先輩の存在も。お気に入りのおもちゃをニコニコ笑顔で見せてくれるお姿はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに過ごすすずちゃん、ミニちゃんの日常は柴犬やチワワの魅力、たくさんの笑顔を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@RKfWUAQ1xbOEEAp」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。