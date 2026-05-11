今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月11日（月）〜5月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月11日（月）〜5月17日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、コミュニケーションを通したアイデアなどが生まれやすいようです。苦手な相手がいても向き合ってみて。あれこれ話していると、共感できるところが見つかりそう。そして、心がほどける瞬間が訪れるかも。恋愛面は、相手を信頼する気持ちが大事。何かを任せてみるなど、頼るようにすると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
早起きを心がけてみましょう。生活のなかにストレッチなどの運動を取り入れると調子が上がるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
今週は、コミュニケーションを通したアイデアなどが生まれやすいようです。苦手な相手がいても向き合ってみて。あれこれ話していると、共感できるところが見つかりそう。そして、心がほどける瞬間が訪れるかも。恋愛面は、相手を信頼する気持ちが大事。何かを任せてみるなど、頼るようにすると良いでしょう。
早起きを心がけてみましょう。生活のなかにストレッチなどの運動を取り入れると調子が上がるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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