福田正博「体力的には衰えたとしても…」39歳メッシがW杯で魅せた″本物の技術″とは？

藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組…