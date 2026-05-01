4月28日、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良のため当面の間、休養に入ることを所属事務所が発表した。

所属事務所によると、《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》といい、《これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります》と報告した。

この発表の前から、ファンの間では日村の“異変”を心配する声が相次いでいた。

「日村さんは、長年続けているレギュラーラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）を4月17日と25日の2週連続で欠席。17日には相方の設楽統さんが番組で最近の日村さんの最近の様子を振り返って、スタジオ内が暑い時でも一人だけ『寒い』と口にしていたといい、設楽さんは体調を崩す前兆だったのではないかと話していました。

また、26日に放送された『バナナマンのせっかくグルメ!! 軽井沢2時間SP！名店の絶品飯と大自然を満喫』（TBS系）でも、日村さんは普段なら平らげてしまうような大盛りメニューをスタッフと分け合って食べていたため、視聴者からは健康状態を懸念する声が上がっていました」（芸能担当記者）

実はもう一つ、ファンの間で心配されていた出来事が。『せっかくグルメ』26日放送回で長野・軽井沢の人気貸別荘を訪れた際のことだ。

日村はロケの中で貸別荘のプライベートサウナを体験。サウナと水風呂を終え、大自然の中で外気浴をしながら、いわゆる「ととのう」状態に入った日村は突如、顔をクシャクシャにすると体を震わせ、「ウソでしょこれ？」と涙を流したのだ。

そして、「はあ、最高だ……」と呟くと放心状態となり、寝椅子から起き上がれなくなってしまっていた。

単に、サウナに整い、美しい景色や開放感に感動した涙とも受け取れるものの、違和感を感じた視聴者も多かったようで、Xやネットニュースのコメント欄では日村の涙を心配する声が上がっていた。

《日村さんの異常は先日のせっかくグルメの軽井沢で、サウナに入り整わせている時、ビーチチェアーから起きれなくなった。ふざけている様子はなくかなりの激務を思わせるものだった。ゆっくり休んでください》

《日村氏プライベートサウナで整ったあと 外のベンチ（？）で寝転がりながら泣いてたけど 幸せすぎて泣いてるのかと思ったら 複雑な感情すぎて泣いてたのかな？》

《先日のせっかくグルメで、日村さんサウナに入った後に良い景色見て整えてるときに涙が流れてたので精神的にキツイのかなとは思ってました。ゆっくり静養して心身ともに回復してほしいですね》

『YOUは何しに日本へ？』（テレビ東京系）や『奇跡体験!アンビリバボー』（フジテレビ系）などレギュラーだけでも7本のレギュラー番組を抱えるほど多忙なスケジュールの日村。ゆっくり休んで再び元気な姿を見せてくれる人ファンも心待ちにしている。