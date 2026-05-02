「エンタメとして引き込まれる」との高評価から、「地上波レベルの内容で薄っぺらい」との酷評まで……。Netflixで配信中のドラマ「地獄に堕ちるわよ」はそのモデルである細木数子さんがそうであったように、賛否真っ二つの感想や評価となって、また話題だ。【写真】細木数子さん後継の養女がNetflixドラマに猛反論…「地獄に堕ちるわよ」とばかりの剣幕の狙いとウラ「ドラマは『全裸監督』に『極悪女王』『地面師たち』と、Netfli