大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件で、娘が事件前、逮捕された男について「別れたいが、別れてもらえない」と周囲に相談していたことが分かりました。堺市の無職、杉平輝幸容疑者（51）は4月、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、元交際相手とみられる村上裕加さん（41）の首を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、現場付近の防犯カメラには事件が起きたとされる時間帯に、杉平容