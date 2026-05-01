元日本テレビで現在はフリーのeスポーツキャスターとして活動する篠原光アナウンサー（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。神奈川・鎌倉にアイス店をオープンし、開店初日を無事に終えたことを報告した。4月29日の投稿で「5月1日、鎌倉にアイス店をOPENします！名前は『KANJI ICE』。その名と通り漢字の形のアイスを売ってます」と開業を発表。「そしてお店のOPENにあたり、株式会社KANJI JAPANも創業しました」「はじめ