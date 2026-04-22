原因は自分にある。小泉光咲、ライブ復帰へ 軽度の肺気胸で休養していた【報告全文】
7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の小泉光咲が、ライブ復帰を果たすことが22日、同グループのサイトで発表された。小泉は、3月27日から軽度の肺気胸のため、一定期間、自宅療養及び健康観察を行っていた。
【写真】療養前におっとり癒し系美人担当アイドル役を演じた小泉光咲
サイトでは「3月27日(金)より、軽度の肺気胸のためライブおよびテレビ出演を欠席しておりましたメンバーの小泉光咲ですが、現在は回復し、医師の判断のもと、今後のステージパフォーマンスを伴う活動につきましても再開させていただくこととなりました」と伝えられた。
3月27日、公式サイトで「メンバーの小泉光咲が、軽度の肺気胸と診断されましたのでご報告申し上げます」とし、「今後につきましては、医師の判断に従い一定期間、自宅療養及び健康観察を行なってまいります」と報告。直近のライブ・テレビ出演の欠席を伝えた。「いつも応援いただいております皆様、関係各位の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
原因は自分にある。は、文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスボーカルグループ。大倉空人、小泉、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人によるダンスボーカルグループ。2019年7月にデビューした。小泉は、03年3月11日生まれ。音楽活動のほか、俳優としても活躍している。
■報告全文
小泉光咲ライブ出演に関するお知らせ
日頃より、「原因は自分にある。」を応援いただき、誠にありがとうございます。
3月27日(金)より、軽度の肺気胸のためライブおよびテレビ出演を欠席しておりましたメンバーの小泉光咲ですが、現在は回復し、医師の判断のもと、今後のステージパフォーマンスを伴う活動につきましても再開させていただくこととなりました。
現在開催中のライブツアーに関しましては、下記公演より参加させていただきます。
［対象公演］
『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』
【宮城】仙台サンプラザホール
2026年4月25日(土)18:00開場／19:00開演
2026年4月26日(日)
13:00開場／14:00開演
17:00開場／18:00開演
いつも応援いただいております皆様ならびに関係各位の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
引き続き、小泉光咲および「原因は自分にある。」への温かいご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年4月22日
株式会社SDR
【写真】療養前におっとり癒し系美人担当アイドル役を演じた小泉光咲
サイトでは「3月27日(金)より、軽度の肺気胸のためライブおよびテレビ出演を欠席しておりましたメンバーの小泉光咲ですが、現在は回復し、医師の判断のもと、今後のステージパフォーマンスを伴う活動につきましても再開させていただくこととなりました」と伝えられた。
原因は自分にある。は、文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスボーカルグループ。大倉空人、小泉、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人によるダンスボーカルグループ。2019年7月にデビューした。小泉は、03年3月11日生まれ。音楽活動のほか、俳優としても活躍している。
■報告全文
小泉光咲ライブ出演に関するお知らせ
日頃より、「原因は自分にある。」を応援いただき、誠にありがとうございます。
3月27日(金)より、軽度の肺気胸のためライブおよびテレビ出演を欠席しておりましたメンバーの小泉光咲ですが、現在は回復し、医師の判断のもと、今後のステージパフォーマンスを伴う活動につきましても再開させていただくこととなりました。
現在開催中のライブツアーに関しましては、下記公演より参加させていただきます。
［対象公演］
『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』
【宮城】仙台サンプラザホール
2026年4月25日(土)18:00開場／19:00開演
2026年4月26日(日)
13:00開場／14:00開演
17:00開場／18:00開演
いつも応援いただいております皆様ならびに関係各位の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
引き続き、小泉光咲および「原因は自分にある。」への温かいご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年4月22日
株式会社SDR