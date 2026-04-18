欧州ビッグクラブの名将が並ぶなか…森保一が“今季の監督ランキング”でなんと８位に！代表勢で唯一の選出！韓国メディアは興味津々「予想外であると同時に象徴的」
海外サイト『MAD FOOTBALL』が４月17日、2025-26シーズンに傑出した活躍を見せている監督トップ12を発表した。
１位がヴァンサン・コンパニ（バイエルン）、２位がルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）、３位がミケル・アルテタ（アーセナル）と欧州のビッグクラブの名将が並ぶなか、なんと８位に日本代表を率いる森保一が入った。代表監督としては唯一の選出だ。
この発表を受け、韓国メディア『OSEN』は「『私たちはワールドカップで優勝する！』日本のモリヤス、世界最高の監督に...ブラジル・イングランド撃破で夢ではない」と題した記事を掲載。「欧州を中心に激しく繰り広げられている監督たちの競争の中で、興味深い評価が登場した」「予想外の流れと象徴的な結果が同時に明らかになった」と切り出し、次のように伝えている。
「目を引いたのは、代表監督の存在だ。わずか１名のみがランキング入りし、その主人公は日本代表のモリヤスだった。ここ数年続く成果と、安定した戦力構築が反映された結果だ」
同メディアはそして「モリヤス体制で日本は明確な色を持つチームへ変貌を遂げた」と説明。好調ぶりを知らしめている。
「2022年のカタールW杯ではドイツとスペインを破り、強豪相手にも競争力を証明した。その後も上昇気流は続いた。2023年にはドイツ、トルコ、カナダ相手に連勝を収め、戦力の完成度を高めた。昨年はブラジル相手に勝利し、今年はスコットランドとイングランドを立て続けに撃破。組織力と試合運びの能力を同時に示した。イングランドを率いるトーマス・トゥヘルも日本のパフォーマンスに高い評価を下し、その競争力を認めた」
世界的な評価を高めている森保監督の下、日本は北中米W杯で史上最高の結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】監督ランキングTOP12！森保監督以外は全員が欧州強豪クラブの指揮官
１位がヴァンサン・コンパニ（バイエルン）、２位がルイス・エンリケ（パリ・サンジェルマン）、３位がミケル・アルテタ（アーセナル）と欧州のビッグクラブの名将が並ぶなか、なんと８位に日本代表を率いる森保一が入った。代表監督としては唯一の選出だ。
「目を引いたのは、代表監督の存在だ。わずか１名のみがランキング入りし、その主人公は日本代表のモリヤスだった。ここ数年続く成果と、安定した戦力構築が反映された結果だ」
同メディアはそして「モリヤス体制で日本は明確な色を持つチームへ変貌を遂げた」と説明。好調ぶりを知らしめている。
「2022年のカタールW杯ではドイツとスペインを破り、強豪相手にも競争力を証明した。その後も上昇気流は続いた。2023年にはドイツ、トルコ、カナダ相手に連勝を収め、戦力の完成度を高めた。昨年はブラジル相手に勝利し、今年はスコットランドとイングランドを立て続けに撃破。組織力と試合運びの能力を同時に示した。イングランドを率いるトーマス・トゥヘルも日本のパフォーマンスに高い評価を下し、その競争力を認めた」
世界的な評価を高めている森保監督の下、日本は北中米W杯で史上最高の結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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