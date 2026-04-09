『プリキュア』史上初の提供アナウンス担当 キュアアルカナ・シャドウ全国1000店舗以上の店内放送ジャック
テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ：ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第11話（12日放送）で、怪盗団ファントムに所属する森亜るるかが、敵プリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」に変身する。これを受け、キュアアルカナ・シャドウが、トイザらス・ベビーザらス、ヤマダデンキ、Joshinなど全国1000店舗以上の店内放送をジャックする企画「キュアアルカナ・シャドウ大作戦」が、11日よりスタートすることが発表された。また、第11話と第12話（19日放送）では、CM前後に流れる提供アナウンスをキュアアルカナ・シャドウが担当し、プリキュアが提供アナウンスを務めるのは史上初となる。
【画像】アイス熱弁するキュアアルカナ！配布されるボイスカード
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
そんな人気キャラによる企画は、11日から5月10日までの1ヶ月間、全国1000店舗以上にて、キュアアルカナ・シャドウとおとも妖精・マシュタンによる期間限定の店内放送を実施。対象となるのは、全国の玩具取り扱い店、プリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア」などで、怪盗団ファントムに所属する2人が、放送を華麗に“奪い去り”、店内の名探偵プリキュアグッズについて語り始める内容となる。
また、12日放送の第11話、19日放送の第12話では、CM前後に流れる「提供アナウンス」をキュアアルカナ・シャドウが担当。地上波放送でしか聞けない特別なアナウンスとなり、シリーズで初めてプリキュアが提供アナウンスを務める。
さらに、25日より全国の玩具取り扱い店舗にて、対象のおもちゃ購入者に、キュアアンサー＆キュアミスティック＆キュアアルカナ・シャドウの特別なキャラクターボイスが聞ける「名探偵プリキュア！キャラクターボイスカード」をプレゼント。カードに記載された二次元コードを読み込むと、ここでしか聞けない3人のキャラクターボイスを再生できる。キュアアルカナ・シャドウは大好物のアイスについてお話しているという。
■キュアアルカナ・シャドウ役：東山奈央
ついに、この時が……！森亜るるかちゃんが変身します！アフレコの日からずっとすてきなシーンになる予感がしていました。私もドキドキしながらテレビの前でその瞬間を迎えたいと思います。そして全国のおもちゃ店のナレーションをキュアアルカナ・シャドウがジャックします！
さらにアニメ放送の提供アナウンスまで読み上げちゃうんです。プリキュア史上初めてのことだそうですごい……！これは配信では聞くことができないので朝が苦手な方もぜひ一緒に頑張って早起きしましょう……！（笑）私自身キュアアルカナ・シャドウの魅力にすっかり虜なのですが、今回の企画でたくさんの方のハートを怪盗団ファントムの一員らしく盗んでいってほしいなと願っています！ぜひお楽しみください！
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
そんな人気キャラによる企画は、11日から5月10日までの1ヶ月間、全国1000店舗以上にて、キュアアルカナ・シャドウとおとも妖精・マシュタンによる期間限定の店内放送を実施。対象となるのは、全国の玩具取り扱い店、プリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア」などで、怪盗団ファントムに所属する2人が、放送を華麗に“奪い去り”、店内の名探偵プリキュアグッズについて語り始める内容となる。
また、12日放送の第11話、19日放送の第12話では、CM前後に流れる「提供アナウンス」をキュアアルカナ・シャドウが担当。地上波放送でしか聞けない特別なアナウンスとなり、シリーズで初めてプリキュアが提供アナウンスを務める。
さらに、25日より全国の玩具取り扱い店舗にて、対象のおもちゃ購入者に、キュアアンサー＆キュアミスティック＆キュアアルカナ・シャドウの特別なキャラクターボイスが聞ける「名探偵プリキュア！キャラクターボイスカード」をプレゼント。カードに記載された二次元コードを読み込むと、ここでしか聞けない3人のキャラクターボイスを再生できる。キュアアルカナ・シャドウは大好物のアイスについてお話しているという。
■キュアアルカナ・シャドウ役：東山奈央
ついに、この時が……！森亜るるかちゃんが変身します！アフレコの日からずっとすてきなシーンになる予感がしていました。私もドキドキしながらテレビの前でその瞬間を迎えたいと思います。そして全国のおもちゃ店のナレーションをキュアアルカナ・シャドウがジャックします！
さらにアニメ放送の提供アナウンスまで読み上げちゃうんです。プリキュア史上初めてのことだそうですごい……！これは配信では聞くことができないので朝が苦手な方もぜひ一緒に頑張って早起きしましょう……！（笑）私自身キュアアルカナ・シャドウの魅力にすっかり虜なのですが、今回の企画でたくさんの方のハートを怪盗団ファントムの一員らしく盗んでいってほしいなと願っています！ぜひお楽しみください！
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