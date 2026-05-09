【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】町野修斗〈後編〉マリノスで中澤佑二に怒鳴られ、自ら“反省坊主”にした（履正社高監督・平野直樹）FW町野修斗（ドイツ2部ボルシアMG／27歳）4年前の前回カタールW杯では追加招集で本大会メンバーに滑り込みながら、結局は出番なしに終わった。誰よりも「次は必ず檜舞台でプレーしてやる」という思いは強いはずだ。教え子の成長過程をつぶさに見てきた高校時代の恩師