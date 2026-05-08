海外で寿司の「魔改造」が止まらない。筆者は現在、フランスに住んでいるが、クレープ状にアレンジされた“寿司っぽい何か”が人気となっており、SNSをにぎわせている。その店のすぐ近くにはBENTO（弁当）の店が新規オープンするなど、十数年前の大学時代に訪れたときは少なかった日本食レストランを、今では目にすることが増えた。農林水産省の調査（2025年）によれば、海外の日本食レストランは約18万店にのぼる。そのなかには寿