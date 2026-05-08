【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】小川航基〈後編〉尻に火が付いてからの成長曲線にあの中村俊輔がおったまげた（桐光学園監督・鈴木勝大）FW小川航基（オランダ１部NECナイメヘン／28）上田綺世（フェイエノールト）と並ぶ主軸FWとして期待される小川航基は、代表コーチに電撃抜擢されたレジェンド司令塔・中村俊輔の高校後輩に当たる。大豆戸（まめど）FCという町クラブからブレイクした経歴の持ち主